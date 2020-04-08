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Москва 24

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Общество

04:16

Эксперты рассказали о зарплате курьеров в 150 тыс рублей

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зарплаты курьеров практически не изменились на фоне пандемии коронавируса в России.

В сервисе "Работа.ру" рассказали, что максимальная "вилка" увеличилась с 95-150 до 110-150 тысяч рублей в месяц.

При этом средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 до 63,5 тысячи рублей за месяц, передает РИА Новости.

В марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных и среди работодателей, и среди соискателей.

Количество вакансий курьеров увеличилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом февраля.

По оценкам сервиса, на сегодняшний день только в Москве открыто более 1400 вакансий этой профессии.

Ранее стало известно, что спрос на доставку в столице вырос в 20 раз в связи с самоизоляцией из-за COVID-19.

Как работают столичные службы доставки на фоне режима самоизоляции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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