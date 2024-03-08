Юнармейцы в честь 8 Марта поздравили на улицах городов России женщин с праздником

Фото: телеграм-канал "Юнармия"

Всероссийское движение "Юнармия" провело акцию "Километр красоты" в часть Международного женского дня. В рамках акции юнармейцы вышли на улицы городов РФ и поздравили девушек с праздником. Об этом сообщили в телеграм-канале движения.

Отмечается, что московские юнармейцы отправились на улицу Никольскую, поздравили женщин с 8 Марта и вручили им букеты из тюльпанов.

Акция "Километр красоты" также прошел в Астраханской, Архангельской и Херсонской областях, в Красноярском крае, в Ненецком автономном округе, в Забайкалье, в Республике Хакасии, Хабаровском крае и других регионах России.

Ранее в московских больницах и поликлиниках поздравили сотрудниц и пациенток с 8 Марта. В честь праздника возле поликлиник москвичек угощали пряниками и согревающими напитками, а сотрудники предприятий комплекса городского хозяйства Москвы и столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили десятки тысяч тюльпанов.

До этого министр культуры России Ольга Любимова поздравила женщин с Международным женским днем. Любимова напомнила, что множество женщин трудится на фронте в числе бойцов и добровольцев, медиков и волонтеров, в составе фронтовых творческих бригад.