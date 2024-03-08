Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В московских больницах и поликлиниках поздравили сотрудниц и пациенток с 8 Марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в честь праздника возле поликлиник москвичек угощали пряниками и согревающими напитками, а сотрудники предприятий комплекса городского хозяйства Москвы и столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили десятки тысяч тюльпанов.

Ракова также подчеркнула, что традиционно в системе здравоохранения работает большое количество женщин. Так, в столице женский медперсонал составляет около 82 процентов от общего числа медицинских работников.

"В Международный женский день мы постарались показать, насколько мы ценим и уважаем их труд", – заявила Ракова.

В Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова и городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова для женщин выступили духовые оркестры сотрудников МЧС. А в лечебно-диагностическом корпусе Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" установили красочную арт-инсталляцию более чем из восьми тысяч живых цветов розового, лилового, сиреневого и голубого оттенков.

Ранее пассажирок московского транспорта с Международным женским днем поздравил российский певец Стас Михайлов. Он выступил на станции метро "Курская".

Также в честь 8 Марта цветочные композиции украсили потолочный свод на станции метро "Трубная" и аванзал на "Курской". В течение всего дня на площадках проекта "Музыка в метро" будут выступать артисты с праздничным репертуаром.