Министр культуры РФ поздравила женщин с 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила женщин с Международным женским днем. Поздравительной телеграммой она поделилась в телеграм-канале.

Как подчеркнула Любимова, множество женщин трудится на фронте в числе бойцов и добровольцев, медиков и волонтеров, в составе фронтовых творческих бригад. Министр культуры поблагодарила их за ежедневный труд и усилия на благо будущего страны.

Помимо этого, Любимова выразила слова благодарности россиянкам, которые трудятся во всех сферах культуры, стремясь вдохновить на новые свершения и передать свой опыт новому поколению. Также министр культуры отметила, что в стране чествуют представительниц старшего поколения, вспоминают великих женщин прошлого.

Ранее Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил с 8 Марта. Он поблагодарил жительниц столицы за яркие достижения, душевную щедрость и красоту, за тепло и уют в Москве.

До этого заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность женщинам, которые пребывают на воинской службе, работают на предприятиях ВПК и участвуют в волонтерской деятельности.

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