Ликсутов наградил 16 сотрудниц транспортного комплекса столицы

Фото: Дептранс Москвы
В Москве наградили 16 лучших сотрудниц транспортного комплекса. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
"Сегодня по поручению мэра города и правительства Москвы наших лучших сотрудниц транспортного комплекса мы наградили. У нас огромный коллектив, которым мы очень гордимся", – подчеркнул Ликсутов.
Он отметил, что женщины составляют 30% коллектива московского транспортного комплекса. По этому показателю столичное метро занимает второе место среди метрополитенов мира.
"Они занимают такие профессии, которые исторически были в метро – это кассиры на станциях, начальницы станций и другие", – пояснил заммэра.
Ликсутов напомнил, что в последние годы женщины стали управлять поездами метро.
"Мы ждем к нам на работу, всех приглашаем на работу – и женщин, и мужчин", – заключил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Он подчеркнул, что талант, профессионализм и творческое начало позволяют женщинам добиваться высоких результатов во множестве сфер жизни: образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите.
Собянин поздравил москвичек с 8 марта
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