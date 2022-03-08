Ликсутов наградил 16 сотрудниц транспортного комплекса столицы

Фото: Дептранс Москвы

В Москве наградили 16 лучших сотрудниц транспортного комплекса. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня по поручению мэра города и правительства Москвы наших лучших сотрудниц транспортного комплекса мы наградили. У нас огромный коллектив, которым мы очень гордимся", – подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что женщины составляют 30% коллектива московского транспортного комплекса. По этому показателю столичное метро занимает второе место среди метрополитенов мира.

"Они занимают такие профессии, которые исторически были в метро – это кассиры на станциях, начальницы станций и другие", – пояснил заммэра.

Ликсутов напомнил, что в последние годы женщины стали управлять поездами метро.

"Мы ждем к нам на работу, всех приглашаем на работу – и женщин, и мужчин", – заключил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Он подчеркнул, что талант, профессионализм и творческое начало позволяют женщинам добиваться высоких результатов во множестве сфер жизни: образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите.