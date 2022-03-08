Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Телеграмма градоначальника опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Нежность, доброта, любовь – эти качества воплощает в себе прекрасная половина человечества. Женщина дарит жизнь, окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, привносит в мир гармонию. Москва – женского рода. И в каждую сферу столицы вы вносите свой уникальный, только вам присущий дар творения и украшения жизни", – отметил глава столицы.

Собянин подчеркнул, что талант, профессионализм и творческое начало позволяют женщинам добиваться высоких результатов во множестве сфер жизни: образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите.

"Ваши знания, опыт, безупречный деловой стиль востребованы в экономике, бизнесе, на государственной службе", – добавил градоначальник.

Мэр Москвы выразил благодарность жительницам столицы, ежедневно делающим жизнь города лучше.

"Спасибо вам, милые и родные, за душевную щедрость и красоту. За тепло и уют в нашем общем доме – Москве. Пусть 8 Марта подарит вам много радости и цветов", – пожелал Собянин.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Отдельную благодарность президент выразил женщинам, которые работают в больницах и поликлиниках, а также несут службу в рядах Вооруженных Сил России.