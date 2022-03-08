10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем. Телеграмма градоначальника опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Нежность, доброта, любовь – эти качества воплощает в себе прекрасная половина человечества. Женщина дарит жизнь, окружает заботой, вдохновляет на покорение вершин, привносит в мир гармонию. Москва – женского рода. И в каждую сферу столицы вы вносите свой уникальный, только вам присущий дар творения и украшения жизни", – отметил глава столицы.
Собянин подчеркнул, что талант, профессионализм и творческое начало позволяют женщинам добиваться высоких результатов во множестве сфер жизни: образовании, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите.
"Ваши знания, опыт, безупречный деловой стиль востребованы в экономике, бизнесе, на государственной службе", – добавил градоначальник.
Мэр Москвы выразил благодарность жительницам столицы, ежедневно делающим жизнь города лучше.
"Спасибо вам, милые и родные, за душевную щедрость и красоту. За тепло и уют в нашем общем доме – Москве. Пусть 8 Марта подарит вам много радости и цветов", – пожелал Собянин.
Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Отдельную благодарность президент выразил женщинам, которые работают в больницах и поликлиниках, а также несут службу в рядах Вооруженных Сил России.
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