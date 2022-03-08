Около 2 тысяч человек посетили концерт в честь женщин-военнослужащих в Музее Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 2 тыс. человек посетили концерт в честь женщин-военнослужащих 7 марта в Музее Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Звезды отечественной эстрады выступили перед женщинами - военнослужащими Вооруженных сил РФ, курсантами, а также гостьями, прибывшими из Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, на концерте были Олег Газманов, Григорий Лепс, группа "Блестящие", Родион Газманов, группа "Земляне", Александр Маршал и другие исполнители.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент поблагодарил россиянок, которые работают в больницах и поликлиниках. Он также выразил признание женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.