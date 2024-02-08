08 февраля, 14:52Общество
HR-специалист рассказала, как зарабатывать больше
Фото: 123RF/nexusplexus
Увеличить доход на работе можно, предложив начальству свой проект. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"Можно рассказать руководству, как ваш продукт, услуга или что-то еще способны повлиять на выручку. Таким образом, у вас будет шанс стать руководителем проекта или направления и повысить доход. Как правило, грамотное начальство никогда не задвигает людей, которые приносят дополнительные деньги", – отметила эксперт.
Также для увеличения дохода необходимо постоянно развивать свои навыки и компетенции.
Также эксперт назвала трендом последнего года подработки. "Сейчас многие имеют другие источники дохода, помимо основной работы. К примеру, можно заниматься репетиторством, что-то печь или зарабатывать деньги на своем хобби", – заключила Лоикова.
Ранее россияне рассказали, в каких отраслях можно быстро продвинуться по карьерной лестнице до руководящих позиций. Около 31% опрошенных полагают, что это ретейл. В свою очередь, 22% назвали IT-сферу. То же самое количество респондентов указали на область по управлению персоналом.
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