HR-специалист рассказала, как зарабатывать больше

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Увеличить доход на работе можно, предложив начальству свой проект. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"Можно рассказать руководству, как ваш продукт, услуга или что-то еще способны повлиять на выручку. Таким образом, у вас будет шанс стать руководителем проекта или направления и повысить доход. Как правило, грамотное начальство никогда не задвигает людей, которые приносят дополнительные деньги", – отметила эксперт.

Также для увеличения дохода необходимо постоянно развивать свои навыки и компетенции.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Продолжают хорошо зарабатывать и востребованы те, кто не останавливает процесс развития и постоянно совершенствуется в своей сфере. В частности, повышают квалификацию, наращивают компетенции. Нужно держать руку на пульсе и понимать, что происходит в вашей отрасли. Если вы постоянно развиваетесь, то шанс получить повышение и увеличить доход гораздо больше.

Также эксперт назвала трендом последнего года подработки. "Сейчас многие имеют другие источники дохода, помимо основной работы. К примеру, можно заниматься репетиторством, что-то печь или зарабатывать деньги на своем хобби", – заключила Лоикова.

Ранее россияне рассказали, в каких отраслях можно быстро продвинуться по карьерной лестнице до руководящих позиций. Около 31% опрошенных полагают, что это ретейл. В свою очередь, 22% назвали IT-сферу. То же самое количество респондентов указали на область по управлению персоналом.

