Акция по обмену книгами пройдет на площадках Мосприроды в Москве

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Москвичи с 13 по 17 февраля смогут обменяться книгами в рамках акции "Круговорот книг в природе". Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

"Для прочитанных книг можно найти гораздо более приятное и полезное назначение, чем попадание в макулатуру. Каждый может подарить печатным изданиям вторую жизнь, отправив их в путешествие к новым читателям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что акция приурочена к Международному дню дарения книг, который отмечается 14 февраля, и Дню спонтанного проявления доброты, отмечаемого 17 февраля. В рамках акции также запланированы тематические мероприятия.

Отдать книгу или взять другую можно будет в "Экошколе Кусково", экоцентрах "Воробьевы горы" и "Конный двор", на площадках в парках "Битцевский лес" и "Кузьминки-Люблино". С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте Мосприроды.

Ранее Мосприрода запустила акцию "Накорми птицу". Она продлится весь февраль. В рамках нее горожане могут оставить корм для пернатых в уже оборудованных кормушках или соорудить собственные.



Акция "Накорми птицу" стартовала в Москве

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