Фото: телеграм-канал "Мосприрода"

Более 14 тысяч мероприятий организовали специалисты Мосприроды в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году специалисты центра организовали порядка 600 экологических акций. В том числе в рамках деятельности организации продолжили работу более 40 эколого-просветительских кружков, 12 из них – "Круговорот добра в природе", "Экорежиссер", "Погружение в цветок", "Природа и фантазия" и другие – начали функционировать впервые.

Одним из новых проектов центра стал #МемПрирода, в рамках которого участники иллюстрируют рассказы об экологии или развенчивают частые заблуждения о ней.

Участниками мероприятий центра в 2022 году стали около 600 тысяч человек. К экологическим акциям Мосприроды присоединились почти 30 тысяч горожан.

В 2023 году Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. В специальном разделе на сайте Мосприроды можно будет не только прочитать и посмотреть, как выглядят пернатые, но и послушать их голоса. За год специалисты планируют познакомить москвичей с 50 видами птиц.



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