Технологический конкурс образовательных стартапов пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице открылся прием заявок на технологический конкурс EdTech Challenge B2C. В нем могут поучаствовать компании, которые разрабатывают технологии в области дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного и корпоративного образования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в прошлом году было проведено три подобных программы.
"Конкурсы позволяют доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях", – пояснил он.
Для участия нужно разработать продукт (MVP) или услугу, а также иметь в команде минимум два человека. Подать заявку на участие можно до 7 марта.
"Финалисты конкурса получат экспертизу от лидеров отрасли и смогут выйти на потенциальных инвесторов. Организатор – Московский инновационный кластер (МИК)", – говорится в материале.
Как уточняется, конкурсы МИК направлены на то, чтобы решения стартапов скорее интегрировались на площадках партнеров.
Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Заммэра Наталья Сергунина рассказывала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.
Желающим присоединиться к кластеру нужно зарегистрироваться на платформе i.moscow. После этого станет доступен целый ряд сервисов. В частности, физлица смогут подавать заявки для участия в акселераторах и конкурсах.
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