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Общество

19:03

Названы финалисты конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем"

общество город

Фото: moscowflowerfest.ru

Стали известны имена финалистов открытого международного конкурса "Цветочный джем". В следующий этап вышли дизайнеры из 10 стран, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Вышел 31 проект выставочных садов, авторами которых стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представляющие разные традиции. Финалисты из России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, КНР, Уругвая, Казахстана и Грузии поборются за звание лучших из лучших в пяти номинациях", – говорится в сообщении.

Так, дизайнеры со всего мира поборются за победу в номинациях "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

Отмечается, что выставочные сады по проектам финалистов украсят скверы, площади и парки столицы в июле этого года.

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