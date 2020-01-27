Москвичей приглашают на конференцию по ландшафтному дизайну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 7 по 9 февраля 2020 года пройдет вторая конференция открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
К участию в мероприятии приглашены российские и иностранные эксперты. На конференции специалисты расскажут о роли ландшафтного дизайна, как развивается образование в этой отрасли, а также смогут обсудить современные тенденции сферы.
"У конференции открытый формат, мы приглашаем всех желающих. Это площадка не только для специалистов, а для каждого, кто интересуется ландшафтным дизайном и озеленением городов. 8 февраля здесь объявят финалистов конкурса "Цветочный джем" 2020 года, их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Конференция откроется выступлением председателя экспертного совета конкурса "Цветочный джем – 2020", многократного победителя Chelsea Flower Show Энди Стеджена. Кроме того, 9 февраля эксперты расскажут, как при помощи ландшафтных средств решить проблемы светового и шумового загрязнения и поспособствовать эмоциональной разгрузке горожан.
Ранее стало известно, что на участие в конкурсе заявки подали 15 тысяч дизайнеров. Те, кто вошел в финальный перечень, должны будут создать в Москве комфортные и успокаивающие общественные пространства.
Определились победители конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем"
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