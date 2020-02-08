Более 30 садов появятся летом на фестивале "Цветочный джем"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице летом появится более 30 выставочных садов от дизайнеров из 10 стран мира, сообщает оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

По словам заммэра Натальи Сергуниной, в финал конкурса вышел 31 проект.

"Финалисты из России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, КНР, Уругвая, Казахстана и Грузии поборются за звание лучших из лучших в пяти номинациях: "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов". Конкурс "Цветочный Джем" и одноименный фестиваль проходят в Москве уже в четвертый раз, и за это время они вошли в число крупнейших международных форумов садового искусства", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

В этом году Москва "расцветет" 19 июля, основная же программа фестиваля намечена на период с 22 августа по 6 сентября.

В прошлом году международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходил в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могли увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Для горожан проводили бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работали на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

