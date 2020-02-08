Названы вакансии с зарплатой 800 тыс рублей

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Эксперты назвали вакансии, на которых соискателям предлагают зарплату в 800 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты оказались о работников в сфере высшего менеджмента, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные исследования портала HeadHunter.

Такую зарплату предлагают специалисту, принятому на вакансию "генеральный директор / CEO" в Новосибирске. Столько же может получать "главный инженер нефтеперерабатывающего завода".

Зарплату от 500 тысяч рублей до вычета налогов предлагают советнику гендиректора по работе с банками в столице. Также в Москве можно получать в месяц от 400 тысяч до миллиона рублей на должности E-commerce-директор. Примерно столько же предлагают в столице финансовому директору.

Ранее стало известно, что россияне в среднем по стране хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. На зарплату от 100 до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% респондентов. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4% опрошенных.

Уровень желаемого заработка отличается в зависимости от региона. В Москве идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 102 тысячи рублей. Жители Новосибирска хотели бы получать 90 тысяч рублей, Нижнего Новгорода – 70 тысяч.