Хинштейн заявил о проверке пожелавшего онкологии сотруднику генерала МЧС

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В отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, который пожелал онкологии семье сотрудника из-за жалобы в прокуратуру, началась поверка, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, руководство ведомства уже знает о ситуации. Оно назначило проверку, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора.

Депутат назвал такое поведение недопустимым для высшего офицера и должностного лица.

СМИ сообщили, что инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний. В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя в прокуратуру "руки отсохли" и "онкологией заболела вся семья".

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил в пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича за превышение полномочий. Отмечается, что его действия нанесли ущерб в размере 320 миллионов рублей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Уточняется, что приговор законную силу не вступил, сторона защиты намерена его обжаловать в апелляционной инстанции.

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