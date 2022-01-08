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Общество

04:05

В Турции назвали шесть непонятных иностранцам привычек россиян

общество

Фото: depositphotos/freedomtumz

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам. В первую очередь речь идет о традиции брать с собой в гости небольшой подарок.

"Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом", – говорится в публикации.

На втором месте – привычка оставлять ложку в чашке или кружке. Автор публикации напомнил советскую шутку о том, что русские пьют чай, прикрывая один глаз, чтобы не повредить его ложкой.

"Чай с ложкой быстрее остывает, и россияне считают, что так вкуснее", – пишет издание.

Еще одна привычка, которая удивляет иностранцев – дважды встречать новый год – по старому и новому календарю.

Среди других непонятных иностранцам привычек: есть мороженое зимой, оставлять дела на последний момент и оптимизм.

"Хотя при взгляде со стороны это может быть неочевидно, русские – оптимистичные люди, а терпение – одна из вещей, которые русские умеют делать лучше всего", – говорится в публикации.

Ранее доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, какие привычки нужно завести каждому человеку в новом году.

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