В Турции назвали шесть непонятных иностранцам привычек россиян

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Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам. В первую очередь речь идет о традиции брать с собой в гости небольшой подарок.
"Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом", – говорится в публикации.
На втором месте – привычка оставлять ложку в чашке или кружке. Автор публикации напомнил советскую шутку о том, что русские пьют чай, прикрывая один глаз, чтобы не повредить его ложкой.
"Чай с ложкой быстрее остывает, и россияне считают, что так вкуснее", – пишет издание.
Еще одна привычка, которая удивляет иностранцев – дважды встречать новый год – по старому и новому календарю.
Среди других непонятных иностранцам привычек: есть мороженое зимой, оставлять дела на последний момент и оптимизм.
"Хотя при взгляде со стороны это может быть неочевидно, русские – оптимистичные люди, а терпение – одна из вещей, которые русские умеют делать лучше всего", – говорится в публикации.
Ранее доктор психологических наук Марина Розенова рассказала, какие привычки нужно завести каждому человеку в новом году.
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