Туриста из Японии впечатлили цены на интернет и сотовую связь в России

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Фото: depositphotos/tatsianama
Туриста из Японии удивили низкие цены на интернет и сотовую связь в России. Своими впечатлениями он поделился на интернет портале Yahoo News Japan.
"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе", – приводит его слова РИА Новости.
Иностранец также назвал Россию "Wi-Fi-раем". Его удивило, что мобильным интернетом в стране можно практически не пользоваться, поскольку бесплатный Wi-Fi есть в ресторанах, общественном транспорте и торговых центрах.
Также японец положительно оценил качество услуг российских интернет-провайдеров. Он отметил, что изменение тарифного плана происходит моментально. По словам иностранца, это выгодно отличает Россию от Японии.
В ноябре к Wi-Fi подключили все автовокзалы и автостанции Москвы. Воспользоваться им можно бесплатно на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Всего было установлено 48 хот-спотов.
За год в Москве появилось 1,7 тыс точек доступа к городскому Wi-Fi
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