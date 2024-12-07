Попова: завозы вируса оспы обезьян в РФ купируются за несколько дней

Фото: depositphotos/alexraths

Механизм по блокировке завода вируса оспы обезьян в Россию отработан. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завозы, да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней", – приводит ТАСС слова Поповой.

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в ноябре в центральной канадской провинции Манитоба. Этот случай связан с поездками и вспышкой вируса в Центральной и Восточной Африке. Пациента уже обследовали и отправили домой.

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения разновидности оспы обезьян lb в России. Как пояснили в ведомстве, клада Ib была впервые обнаружена в Демократической Республике Конго (ДРК) и зарегистрирована в апреле 2024 года. Данной кладой преимущественно затронуты восточные районы ДРК и соседние страны.