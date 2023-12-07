Детям из Донбасса провели экскурсию по фабрике мороженого в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Победители патриотического конкурса "Я – гражданин России" из Донбасса и Запорожья посетили столичную фабрику по производству мороженого. Об этом сообщает телеканал "360".

Всего в Москву приехали 17 подростков из Донецка, Луганска и Запорожья. Им всем недавно исполнилось по 14 лет, паспорта подросткам вручат представители власти.

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, член Общественной палаты ДНР Виктория Романюк рассказала, что участники конкурса прочитали стихи о стране. Поездка в Москву стала подарком для победителей.

"Для детей это новый мир, где можно спокойно ходить, не бояться, не переживать, поэтому для них это вдвойне важно – находиться в Москве, еще и в преддверии Дня конституции", – сообщила она.

На фабрике детям показали производство мороженого и шоколада, а также провели их на смотровую площадку. В рамках поездки в Москву их ожидает посещение и других столичных объектов.

Ранее стало известно, что экскурсии по крупнейшим столичным больницам посетили более 11 тысяч человек. Экскурсии проводили врачи и сотрудники центров "Мои документы". Гости посетили новые флагманский и урологический центры Боткинской больницы, а также комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1.

