Госдума одобрила начало расследования преступлений Киева против детей

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Думские депутаты утвердили постановление о поддержке проекта возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении детей со стороны Украины, следует из электронной базы обеспечения законодательной деятельности.

Проект предполагает создание совместной с Совфедом расследовательской комиссии.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, выдвинутую депутатами Государственной думы", – говорится в документе.

Членами комиссии стали 13 депутатов. Место сопредседателя от Госдумы заняла вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

Думский спикер Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что сенаторы Совфеда поддерживают данное решение.

О том, что в Думу внесли проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования, стало известно накануне, 19 июня. В составе комиссии также будут находиться главы комитетов ГД по обороне Андрей Картаполов, по международным делам Леонид Слуцкий, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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