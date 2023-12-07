Совет Федерации одобрил базовый закон "О занятости населения в РФ"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании проект базового закона "О занятости населения в РФ". Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли документ в Думу в январе.

Закон определяет экономические, правовые, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения и уточняет следующие понятия:

"занятые граждане";

"занятость";

"граждане, ищущие работу";

"граждане, впервые ищущие работу";

"профилирование работодателей";

"профилирование граждан, ищущих работу".

Он устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного. Такими будут признавать людей, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости и готовы приступить к работе.

Еще в новую редакцию закона внесли отдельную главу, призванную противодействовать нелегальной занятости. Такая деятельность нарушает установленный трудовым законодательством порядок оформления трудовых отношений.

Чтобы ей противодействовать, правительство будет утверждать план мероприятий, разрабатывать и применять меры борьбы с такой занятостью.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что центры карьеры помогли резко снизить уровень безработицы в стране.

Она уточнила, что по сравнению с 2000-ми годами этот показатель упал с 10 до 3%. Всего до конца этого года в РФ планируется открыть 550 модернизированных центров занятости.

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