07 декабря, 16:11Общество
Совет Федерации одобрил базовый закон "О занятости населения в РФ"
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании проект базового закона "О занятости населения в РФ". Основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.
Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли документ в Думу в январе.
Закон определяет экономические, правовые, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения и уточняет следующие понятия:
- "занятые граждане";
- "занятость";
- "граждане, ищущие работу";
- "граждане, впервые ищущие работу";
- "профилирование работодателей";
- "профилирование граждан, ищущих работу".
Он устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного. Такими будут признавать людей, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости и готовы приступить к работе.
Еще в новую редакцию закона внесли отдельную главу, призванную противодействовать нелегальной занятости. Такая деятельность нарушает установленный трудовым законодательством порядок оформления трудовых отношений.
Чтобы ей противодействовать, правительство будет утверждать план мероприятий, разрабатывать и применять меры борьбы с такой занятостью.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что центры карьеры помогли резко снизить уровень безработицы в стране.
Она уточнила, что по сравнению с 2000-ми годами этот показатель упал с 10 до 3%. Всего до конца этого года в РФ планируется открыть 550 модернизированных центров занятости.
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