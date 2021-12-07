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Москва 24

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Общество

09:31

Москвичи воспользовались сервисом "Вызов мастера" больше 50 тыс раз

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска сервиса "Вызов мастера" в апреле этого года им успели воспользоваться больше 50 тысяч раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Единый диспетчерский центр – одна из самых востребованных горячих линий у москвичей, на нее ежегодно поступают миллионы звонков. Поэтому для удобства жителей был создан еще один канал для связи с ЕДЦ – сервис "Вызов мастера" на mos.ru. Он позволяет подать заявку с любого устройства", – рассказал глава направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Он уточнил, что оформление соответствующей заявки занимает меньше минуты, при этом мастера можно вызвать не только себе, но и родственнику.

Наиболее востребованными у горожан услугами сервиса являются уборка подъезда, замена там лампочки, а также прочистка мусоропровода. Часто москвичи обращаются и из-за проблем с горячей водой или отоплением, по вопросам ремонта лифта и доводчика входной двери.

Ранее стало известно, что пополнить транспортную карту "Тройка" теперь возможно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Пассажиры могут положить на счет сумму от 100 рублей, а для активации платежа потребуется приложить карту к желтому валидатору на любой станции метро.

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