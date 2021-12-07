Врач назвала резкую потерю веса признаком серьезных проблем со здоровьем

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Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Екатерина Кудина предупредила, что резкая потеря веса является признаком серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу.

Специалист подчеркнула, что речь идет о случаях, когда потеря веса не связана с кардинальным изменением схемы питания и увеличением физических нагрузок.

По ее словам, список заболеваний, способных привести к быстрой потере веса, обширен – эндокринная патология, повышенная функция щитовидной железы, сахарный диабет, инфекционные болезни, включая туберкулез, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.

Также похудание может развиться на фоне нервного стресса. В этом случае также следует посетить врача, предупредила медик.

"Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное ее снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма", – приводит слова Кудиной агентство "Прайм".

Кроме того, отметила врач, снижение массы тела может происходить и по естественным причинам. Так ли это, возможно узнать только после полного обследования. В любом случае, подчеркнула специалист, резкая потеря веса является для организма испытанием.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что при похудении безопасной является потеря не более 10–15% от исходной массы тела за месяц. По ее словам, скорость в целом индивидуальна. Кроме того, она зависит от первоначального веса человека, а также соотношения жировой и мышечной массы тела.