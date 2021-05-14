Диетолог рассказала о вреде резкого похудения

Фото: depositphotos/Kzenon

При похудении безопасной является потеря не более 10–15% от исходной массы тела за месяц. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на врача-диетолога Дарью Русакову.

По ее словам, скорость похудения в целом индивидуальна. Кроме того, она зависит от первоначального веса человека, а также соотношения жировой и мышечной массы тела.

"Чем больше человек весит, тем он в кратчайшие сроки может потерять больше килограммов за счет, преимущественно, потери жидкости. Если человек имеет небольшой избыток веса, то, конечно, потеря веса будет идти медленно", – рассказала специалист.

Она также добавила, что за 24 часа можно сжечь от 50 до 150 граммов жира.

"Либо будет уходить только жидкость, либо будет разрушаться мышечная масса. Естественно, при голодании человек будет худеть быстрее, но у него будет разрушаться мышечная масса. Это негативно скажется впоследствии", – заключила диетолог.

Ранее эксперт назвал самое полезное время для жиросжигающих прогулок. По его словам, пик выделения гормона кортизола приходится на утро.

За счет процесса глюконеогенеза он из нескольких аминокислот создает глюкозу, повышая уровень сахара в крови.