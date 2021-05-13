Диетолог назвал самое полезное время для жиросжигающих прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше всего жира во время ходьбы сжигается в утренние часы, рассказал диетолог Алексей Ковальков в эфире радио КП.

По его словам, пик выделения гормона кортизола приходится на утро. За счет процесса глюконеогенеза он из нескольких аминокислот создает глюкозу, повышая уровень сахара в крови.

"Если вы выходите утром рано, как проснулись, можно выпить чашку кофе без сахара, выходите на улицу, то кортизол начинает разрушать жировую массу, и это удивительно. Потому что кортизол препятствует трате жиров, он их оберегает", – рассказал Ковальков.

Эксперт отметил, что прогулки по утрам могут погасить негативное влияние кортизола на мышцы.

При этом перед утренней прогулкой не нужно завтракать, так как это спровоцирует выброс инсулина.

Ранее физиологи из Гранадского университета выяснили, как кофеин влияет на похудение. Оказалось, что чашка кофе за 30 минут до тренировки ускоряет процесс жиросжигания в организме.

Как выяснилось, кофеин действительно усиливает окисление жиров во время физических нагрузок. При этом специалисты пришли к выводу, что во второй половине дня эффект был более выражен.