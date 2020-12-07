Врачи телемедицинского центра в Москве провели более 820 тысяч консультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пациенты с COVID-19 и участники пострегистрационных исследований вакцины против инфекции "Спутник V" получили порядка 820 тысяч консультаций от специалистов центра телемедицины. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медицинской помощи и позволяет нам грамотно организовать работу во времена, когда на счету все ресурсы", – отметила Ракова, добавив, что данный центр был создан весной 2020 года.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, специалисты центра фиксируют состояние пациентов по телефону или видеосвязи. Врачи выявляют основные жизненные показатели, дают соответствующие рекомендации. Все данные фиксируются в электронной медицинской карте.

Для пациентов с COVID-19 проведено более 660 тысяч консультаций, для участников испытаний вакцины – около 155 тысяч.

Ранее сообщалось, что число видов медицинских исследований, которые выполняются при помощи искусственного интеллекта, в будущем году увеличится до 10. Вся необходимая для внедрения новых технологий инфраструктура уже создана.

