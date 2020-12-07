Врачи телемедицинского центра в Москве провели более 820 тысяч консультаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пациенты с COVID-19 и участники пострегистрационных исследований вакцины против инфекции "Спутник V" получили порядка 820 тысяч консультаций от специалистов центра телемедицины. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медицинской помощи и позволяет нам грамотно организовать работу во времена, когда на счету все ресурсы", – отметила Ракова, добавив, что данный центр был создан весной 2020 года.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, специалисты центра фиксируют состояние пациентов по телефону или видеосвязи. Врачи выявляют основные жизненные показатели, дают соответствующие рекомендации. Все данные фиксируются в электронной медицинской карте.
Для пациентов с COVID-19 проведено более 660 тысяч консультаций, для участников испытаний вакцины – около 155 тысяч.
Ранее сообщалось, что число видов медицинских исследований, которые выполняются при помощи искусственного интеллекта, в будущем году увеличится до 10. Вся необходимая для внедрения новых технологий инфраструктура уже создана.
"Это наш город": сотрудники телемедицины провели более 650 тысяч консультаций
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: