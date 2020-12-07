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Общество

02:01

Число невыездных из-за долгов россиян превысило четыре миллиона человек

общество

Фото: depositphotos/-vvetc-

Число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20 процентов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 1 ноября число постановлений, ограничивающих права на выезд из России, составило 4,1 миллиона.

Отмечается, что годом ранее их было 3,4 миллиона. При этом всего за десять месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 миллиона таких постановлений.

Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 10 тысяч рублей. В этом случае пограничники развернут должника на границе.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев ранее сообщил, что большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей.

По его словам, во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70 процентов.

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