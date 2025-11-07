Телеканал Москва 24 представит программу о строительстве столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Премьера цикла "Построено в Москве" состоится в субботу, 8 ноября, на телеканале Москва 24. В каждом выпуске программы зрители вместе с москвоведом и ведущим Виталием Калашниковым будут узнавать, как строилась и развивалась столица.

Проект расскажет об интересных аспектах городской жизни – от ревитализации старых промышленных районов до создания памятника плавленому сырку "Дружба".

"Я точно знаю, что город – это не застывшие в камне набережные, стадионы, памятники и дома, а парадоксы, судьбы людей, а главное – невероятные истории", – отметил Калашников.

Ведущий исследует тему с разных сторон через человеческие истории, урбанистические и социальные теории, архитектуру и события.

Программа "Построено в Москве" будет транслироваться по субботам в 17:30, а повторы – по воскресеньям в 14:30.

7 ноября на телеканале Москва 24 также пройдет премьера документального сериала "Худруки", который расскажет о важных людях отечественной театральной сцены. Его героями стали Сергей Безруков, Константин Богомолов, Евгений Писарев и Геннадий Хазанов.