Телеканал Москва 24 представит документальный сериал "Худруки"

Фото: Москва 24

Премьера документального сериала "Худруки", который расскажет о важнейших людях театральной сцены России, состоится в эфире телеканала Москва 24.

В интервью медиапроекту "Сити" художественные руководители театров расскажут, что для них значит быть главой творческого коллектива, как привести его к успеху и как не остановиться на достигнутом. Герои ответят на вопрос, что такое истинное актерское мастерство, как рождаются режиссерские решения и какова цена успеха.

Худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков сравнил свою должность с капитаном огромного корабля под названием "театр", так как в итоге всегда "спрашивается" с руководителя коллектива.

"Ты можешь быть семи пядей во лбу, суперталантливый режиссер, но, если артисты в тебя не верят, ничего у тебя не выйдет", – считает Безруков.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной и Сцены "Мельников" Константин Богомолов уверен, что рефлексия о том, что было и что стало, никогда не ведет ни к чему хорошему. Он считает, что нужно не сожалеть, а двигаться вперед, жить в настоящем и смотреть в будущее.

"Мы на премьеры, если вы посмотрите и сравните последние два года, не зовем медийных персонажей. Сами купят билеты, если захотят", – заключил Богомолов.

Художественный руководитель Московского драмтеатра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев считает, что он "по жизни" худрук, даже в контактах у своих друзей он записан именно так. Он поделился, что сначала не понимал этого, так как хотелось быть еще и "человеком", но теперь уверен, что это его судьба.

"Если за 2–3 часа спектакля удается из прагматичного человека сделать немножко романтика, чтобы человек вспомнил, где у него вообще находится сердце, мне нравится такие манипуляции совершать с прагматичным и уверенным в себе московским зрителем", – поделился Писарев.

Также героем документального сериала стал художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов. Увидеть все четыре серии можно по пятницам, 7, 14, 21 и 28 ноября, в 14:50 и 20:25 на телеканале Москва 24.

Ранее художественный руководитель и педагог Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков заявлял, что столичные власти уделяют особое внимание развитию театрального искусства.

По его словам, в городе существует единственная в России интегрированная программа и особые условия обучения. Все студенты учатся и живут на полном государственном обеспечении в школе-пансионе в историческом центре столицы.