Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 31,7%

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю увеличилась на 31,7%, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, показатель заболеваемости инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,13. Рост случаев заболевания отмечается в 73 субъектах страны, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

За неделю в России госпитализировали 5 042 человека с коронавирусом, что на 33,4% больше, чем неделей ранее. Рост госпитализаций отмечен в 64 субъектах. Выздоровели за неделю 22 993 человека, скончались 63 пациента.

В свою очередь, директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов рассказал "Газете.ру", что подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в конце ноября – начале декабря.

По его словам, судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Он отметил, что пока неизвестно, по какому сценарию заболеваемости гриппом Россия пойдет в этом году. Он напомнил, что в первый год пандемии гриппозной инфекции почти не наблюдалось, на второй год она проявилась, но не сильно, а в прошлой году заболеваемость гриппом была крайне высокой.

Лиознов отметил, что если ориентироваться на Южное полушарие, то возбудители ОРВИ будут циркулировать как обычно и к ним добавится возбудитель COVID-19.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на сегодняшний день в России начался период простуд, однако существующие в стране вакцины от коронавируса не могут обеспечить надежную защиту от новых вариантов. При возникновении "Кракена" "Спутник" перестал защищать организм, поэтому надо было прошлым летом поменять антигенный состав препарата, отметил специалист.

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