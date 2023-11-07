Россиянам рассказали о самых частых причинах засора труб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Влажные салфетки и бытовой жир являются самыми частыми причинами засора труб, предупредил мастер "Росводоканал Тюмень" Александр Шестопалов, слова которого приводит "Газета.ру".

"В последнее время основными причинами засоров в трубах и на канализационных насосных станциях стали влажные салфетки. Они производятся из синтетических нетканых материалов, которые не растворяются в воде", – объяснил он.

Специалист отметил, что такие салфетки застревают в трубах вместе с волосами и нитками, в результате чего образуется большой ком, который и провоцирует засор.

Также Шестопалов рассказал, что бытовой жир может ухудшить проходимость труб, поскольку он собирает на себя другой нерастворимый мусор. Для устранения засора в таком случае может потребоваться мощная каналопромывочная техника, добавил он.

Мастер призвал граждан соблюдать правила утилизации отходов.

"Хочется напомнить жителям, что канализация – это не мусорное ведро, не нужно смывать в нее все бытовые отходы – окурки, подгузники, средства личной гигиены, ватные палочки, наполнители для кошачьих туалетов", – подчеркнул он.

Шестопалов дал несколько советов о том, как избежать проблем. Так, он посоветовал перед мытьем протереть сковородку, на которой скопился жир, бумажной салфеткой. Кроме того, специалист рекомендовал раз в месяц использовать средства для промывки труб.

Ранее Российский экологический оператор предложил запретить на законодательном уровне выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а нарушителей – штрафовать.

Письмо с соответствующей инициативой РЭО направил в Минстрой РФ. В компании указали, что случаи, когда канализации в жилых домах забиваются мусором, который для нее не предназначен, происходят все чаще. Речь идет о ватных палочках, средствах гигиены, втулках и пищевых отходах.



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