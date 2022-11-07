Свыше 100 тысяч россиян выехали на Украину за июль – сентябрь – ФСБ

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С июля по сентябрь текущего года Федеральная служба безопасности (ФСБ) зафиксировала свыше 100 тысяч выездов россиян на территорию Украины. За данный период выезды в ДНР и ЛНР превысили 700 тысяч, сообщает РБК.

В ФСБ отметили, что примерно 66 тысяч граждан при пересечении границы сообщили, что находятся в частной поездке, 1,7 тысячи назвали целью поездки деловой визит, а 32 тысячи сообщили, что являются обслуживающим персоналом транспортных средств.

В материале говорится, что чаще всего россияне пересекают границу на автомобиле (84 тысячи) или пешком (15 тысяч), на железнодорожном транспорте проехали 707 граждан РФ, на водном – 49.

Согласно статистике ФСБ, за июль – сентябрь свыше 700 тысяч россиян выехали в республики Донбасса. Так, в ДНР направились около 367 тысяч человек, в ЛНР – 350 тысяч. Эта цифра на 70% превышает показатели в период с апреля по июнь.

Ранее жителям новых регионов РФ рассказали, как получить российский паспорт. Для получения российского гражданства и документа, удостоверяющего личность, жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей необходимо обратиться в региональное отделение МВД по месту пребывания.

Одним из условий для получения паспорта является принятие присяги гражданина России.

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