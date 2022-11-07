Экономист рассказал, сколько жителю РФ нужно получать в месяц для нормальной жизни

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Россиянам для комфортной жизни требуется около 100 тысяч рублей в месяц, заявил директор Института социально-экономических исследований, социолог, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, сообщает "Радио 1".

Так он прокомментировал результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.ru, согласно которому в среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, требуется 205 тысяч рублей.

Экономист считает, что они были искажены, так как включали в себя понятие "счастье". Респонденты могли назвать любую сумму, не оценивая реальное положение дел.

По его словам, среднестатистическому россиянину для нормальной жизни может хватить 100–150 тысяч рублей в месяц. На эти деньги он сможет позволить себе съездить в недорогой отпуск, купить простую машину, взять ипотеку или отремонтировать дом, то есть удовлетворить свои базовые потребности. Зубец напомнил, для тех, кто живет в провинции, это большие деньги.

"Средняя номинальная зарплата в России – около 60 тысяч. Если вычесть налоги, то будет около 50 тысяч. Социология показывает, что люди хотят в 1,5–2 раза больше, чем у них зарплата, это подтверждается и результатами наших исследований", – добавил он и уточнил, что если опираться на исследования, то средняя желаемая зарплата в России – 100–150 тысяч рублей, в Москве эта сумма чуть больше.

Ранее сервис поиска трудоустройства "Работа.ру" провел исследование на тему желаемого размера заработной платы среди россиян. В среднем жители РФ хотели бы получать 163 тысячи рублей каждый месяц. При этом среди мужчин планка выше – 193 800 рублей. Женщины в среднем рассчитывают на зарплату в 135 900 рублей.

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