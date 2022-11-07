Россияне рассказали, сколько тратят на врачей в год

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В России 31% граждан тратят в год на медицинское обслуживание 5–10 тысяч рублей, 24% – от 10 до 20 тысяч, 11% – от 20 до 50 тысяч, сообщает Life.ru со ссылкой на данные опроса, организованного СК "Росгосстрах".

У 21% респондентов расходы на врачей не превышают 5 тысяч рублей, 66% отметили, что копят деньги на сложные медицинские процедуры. При этом каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы платить за медуслуги без затруднения, а 12% опрошенных занимали деньги у знакомых или брали кредиты.

Замдиректора департамента методологии и анддерайтинга ДМС "Росгосстрах" Ольга Купцова рассказала, что в ряде случаев выгоднее купить программу добровольного медицинского страхования (ДМС), чтобы обращаться к разным специалистам и проходить все необходимые обследования.

"Сейчас полис ДМС приобретает особую ценность: с его помощью можно избежать лишних трат на медицину", – пояснила Купцова.

Согласно исследованию, дороже всего россиянам обычно обходятся услуги стоматологов, пластических хирургов, ортодонтов, репродуктологов и хирургов.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк рассказала, сколько нужно накопить на черный день. По ее словам, во времена экономической нестабильности люди задаются вопросом, сколько нужно накопить денег, чтобы пережить предполагаемую потерю дохода.

Сегодня подход к грамотному накоплению изменился и преобразился, отметила она. По ее словам, сумму нужно скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и многое другое.

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