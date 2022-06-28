Россияне рассказали, сколько готовы потратить на высшее образование ребенка

Фото: Москва 24
Свыше половины россиян (60%) готовы платить за высшее образование своему ребенку, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией MAXIMUM Education.
В ходе исследования специалисты выяснили, что 44% согласны платить за год обучения от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
От 200 тысяч до 300 тысяч рублей могут тратить в год на оплату вуза 28% родителей. При этом каждый пятый родитель рассчитывает на сумму от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. 6% участников опроса рассказали, что смогут потратить 500 тысяч рублей, а 2% респондентов могут выделить на обучение в вузе свыше 500 тысяч рублей.
Согласно результатам исследования, кредит на высшее образование для ребенка готов взять каждый третий россиянин.
Приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. Подать документы на зачисление можно лично, по почте, на официальных сайтах образовательных учреждений или же через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".
Документы можно подать в пять вузов, выбрав в каждом по 10 направлений подготовки или специальностей. Сбор документов от абитуриентов продлится до 25 июля, а 27 июля станут доступны конкурсные списки. К 9 августа ожидаются приказы о зачислении студентов.
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