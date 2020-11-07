Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре 8 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре 8 ноября. Сообщение передал Гидрометцентр России.

Сообщается, что порывы ветра могут достигать скорости в 17 метров в секунду. В связи с этим в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Действие предупреждения продлится с 12:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что утром 8 ноября в Москве могут наступить первые заморозки. Синоптики отметили, что воскресенье станет финалом метеорологической осени.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что снег в столице выпадет лишь в середине ноября. Что касается снегопадов, то специалист предупредил о том, что их в Москве не стоит ждать раньше конца ноября.