Первые заморозки ожидаются в понедельник в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки прогнозируют в Москве утром в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра Фобос Евгения Тишковца.

Эксперт отметил, что воскресенье станет финалом метеорологической осени, средняя температура которой держится выше климатической нормы.

"В регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой кучево-дождевых облаков и скоротечными ливнями", – рассказал Тишковец.

Он отметил, что в столице может выпасть до 5 миллиметров осадков, температура воздуха поднимается до 5–10 градусов тепла. А уже в ночь на понедельник ударят первые заморозки, ближе к утру столбики термометров могут опуститься до 3 градусов ниже нуля.

"Соответственно, выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами образуется слабая гололедица толщиной до 1–3 миллиметров", – предупредил эксперт, напомнив также о том, что автолюбителям следует все же поменять шины на зимние.

Также Тишковец рассказал, что температура всю следующую неделю будет снижаться, среднесуточные температурные показатели будут колебаться около нуля и даже ниже.

"Однако существенных осадков, которые могли бы привести к формированию снежного покрова, не будет", – добавил Тишковец.

Ранее специалисты рассказали, когда в Москве выпадет снег. По словам эксперта, выпадения интенсивных снежных осадков в столице не стоит ждать как минимум до середины ноября.