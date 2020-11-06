Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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В выходные в Москве установится теплая погода. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, погоду в столице будет определять периферия антициклона. В субботу днем в городе будет около +8... +10 градусов. Существенных осадков не ожидается. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье, передает RT.

Поднякова подчеркнула, что с понедельника характер погоды изменится: днем будет не выше +6 градусов. При этом к середине следующей недели столбики термометров могут показывать уже около -3... +2 градусов. Температура будет на 1,5 градуса ниже климатической нормы, уточнила синоптик.

Ранее в Гидрометцентре посоветовали водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за приближающегося похолодания. Синоптики отметили, что в холодное время летняя резина начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается при температуре пять градусов и ниже.

