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Москва 24

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Общество

05:42

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась ответить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ.

По ее словам, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса в мире. При этом количество заболеваний не увеличивается лишь в нескольких странах Европы.

Представитель ВОЗ указала на необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

"В любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отметила, что вирус быстро распространяется внутри семей, поэтому следует быть настороженным к любому симптому.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 47,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,221 миллиона человек скончались.

В России зарегистрировано 1 733 440 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровели 1 296 124 человека.

В России за сутки выявили 20 582 заразившихся COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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