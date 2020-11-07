В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович затруднилась ответить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ.

По ее словам, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса в мире. При этом количество заболеваний не увеличивается лишь в нескольких странах Европы.

Представитель ВОЗ указала на необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

"В любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она также отметила, что вирус быстро распространяется внутри семей, поэтому следует быть настороженным к любому симптому.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 47,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,221 миллиона человек скончались.

В России зарегистрировано 1 733 440 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровели 1 296 124 человека.