Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала при лечении изжоги отказаться от молока

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Изменения в образе жизни помогут избавиться от изжоги без приема препаратов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгению Мельникову.

Мельникова отметила, что изжога является симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. По словам врача, она возникает из-за постоянного переедания, а также при чрезмерном употреблении жирной пищи и продуктов, повышающих газообразование. Кроме того, спровоцировать изжогу может тренировка мышц брюшного пресса, тугая одежда или беременность.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что в случае лечения от изжоги без приема лекарств необходимо прежде всего скорректировать свой рацион и отказаться от определенных продуктов.

"Необходимо исключить из рациона жирную, острую, горячую или холодную пищу, газированные напитки, кислые фруктовые соки, цитрусовые, томаты, кофе, шоколад, мяту, лук, перец, чеснок. Также стоит отказаться от продуктов, усиливающих газообразование, в частности, от молока, винограда, черного хлеба и бобовых", – пояснила Мельникова.

Среди других рекомендаций врача – не переедать, не есть за два часа до сна, а также отказаться от ношения тугих поясов и корсетов, поднятия предметов весом более 10 килограммов на обе руки и физических упражнений, при выполнении которых перенапрягаются мышцы брюшного пресса. Также людям, страдающим от изжоги, чтобы избежать приступа ночью, стоит спать на кровати с приподнятым не менее чем на 15 сантиметров изголовьем.

При это Мельникова подчеркнула, что если положительного эффекта от немедикаментозной терапии нет, необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом, который подберет необходимые препараты.

Ранее старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ имени Пирогова Валерия Кайбышева предупредила об опасности обезболивающих препаратов для некоторых людей. По ее словам, людям старше 60–65 лет, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвенной болезнью или гастритом не рекомендуется принимать обезболивающие препараты в течение длительного времени или в больших дозах.