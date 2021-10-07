Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 8 октября, в Москве будет небольшая облачность и без осадков. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление достигнет 767 миллиметров ртутного столба.
Синоптики портала "Метеоновости" предупредили, что аномально высокое давление опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших острые сосудистые нарушения. Такая погода негативно сказывается и на гражданах с вегетативными расстройствами.
"Чтобы уменьшить проявления метеопатологии и избежать нежелательных реакций, следует более внимательно относиться к своему состоянию, принимать рекомендованные врачом лекарства, поддерживать домашними методами, при возможности больше гулять на свежем воздухе", – говорится в сообщении.
Ранее в столице установился шестой рекорд атмосферного давления. Отметка на метеостанции ВДНХ достигла 769,6 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше прежнего показателя этого дня в 2014 году.
В столичный регион пришли морозы
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