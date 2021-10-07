В Минтруде зафиксировали снижение материнской смертности в РФ за последние 5 лет

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В России за последние 5 лет снизилась материнская и младенческая смертность. Об этом заявила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина на дискуссионной площадке "Национальная стратегия действий в интересах женщин".

"За последние пять лет материнская смертность в нашей стране существенно сократилась: с 10 случаев на 100 тысяч детей родившихся до, соответственно, 9. Это значимый, важный шаг в сохранении здоровья и женщины, и ребенка", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что детская смертность в стране достигла исторического минимума.

Он подчеркнул, что выявленный показатель является самым низким в сравнении с 2020 годом. Разница между случаями младенческой смертности составила 8,5%.

