МВД утвердило изменения порядка выезда детей за границу

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
МВД утвердило изменения в законодательство о выезде несовершеннолетних за границу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения коснулись случаев, когда один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем.
Новый документ вносит несколько правок в предыдущий порядок. Несогласный с выездом ребенка за рубеж теперь имеет право указывать срок действия запрета – до достижения ребенком 18 лет или конкретные даты начала и окончания периода ограничения. Кроме того, новый порядок позволяет несогласному указывать конкретные страны, в которые запрещается выезд с ребенком.
Постановление также позволяет отозвать несогласие. Для этого гражданин должен подать заявление в территориальный орган МВД или инстанцию, куда он предоставлял запрет ранее.
Изменился также учет заявлений. В частности, если гражданин не может расписаться в заявлении, сотрудник должен поставить соответствующую отметку и принять документ.
Ранее об изменениях рассказывала начальник Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова. Она отмечала, что нормативный акт необходимо закрепить в интересах ребенка.
В июле этого года Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру выезда за границу для несовершеннолетних. Документ устанавливает, что для выезда из РФ для ребенка и его законного представителя достаточно отсутствия выраженного несогласия со стороны второго представителя.
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