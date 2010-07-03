В Москве сохранится холодная и ветреная погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холодная и ветреная погода ожидается в Москве в течение рабочей недели. Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник термометры покажут +3... +5 градусов, в некоторых районах возможны незначительные осадки. Ветер будет северный и северо-западный.

Такая температура ниже средней средней для первой декады октября на 3-4 градуса. По прогнозам, она сохранится до среды.

Во второй половине недели температура повысится до значений, близких к климатической норме, ветер сменится на западный и юго-западный.

В дневные часы температура составит +8... +10 градусов, ночью – +3... +5. Погода будет облачной, ветреной и сырой. Временами будут идти дожди.

Атмосферное давление в первой половине недели будет повышаться, а к концу недели – понижаться. В пятницу ожидается низкое атмосферное давление – 732 миллиметра ртутного столба.

Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована на отметке плюс 0,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. По его словам, менять резину нужно, когда дневная температура ниже пяти градусов.