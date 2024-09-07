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07 сентября, 18:56

Общество

Имена победителей второго розыгрыша программы "Миллион призов" станут известны 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов" пройдет 8 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Его победителями станут участники из числа избирателей, которые успеют проголосовать в онлайн-формате на портале mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября.

Победители будут определяться случайным образом с помощью специального программного обеспечения. Им будут направлены СМС-сообщения о выигрыше или другие уведомления, которые предусмотрены порядком проведения акции. Более подробную информацию для них опубликуют на сайте программы "Миллион призов".

Участники электронного голосования, которые смогут победить в рамках основного розыгрыша, получат 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов. В дальнейшем им представится возможность обменять их на скидки у партнеров программы, а также оплатить чеки в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях и приобрести за них билеты в музеи и театры. При этом один балл приравнивается к одному рублю.

Также в рамках программы состоится розыгрыш дополнительных призов. Принять в нем участие смогут москвичи, проголосовавшие онлайн и подавшие заявку на участие в нем. Победители получат скидку в размере 15 тысяч баллов, которую они смогут использовать при покупке промокода любого из партнеров акции в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" или "Спорт". Однако при регистрации пользователь сможет выбрать только одну из данных категорий. Возможность подать заявку на участие в розыгрыше сохранится до 19:59 8 сентября.

При этом москвичи, которым не удастся победить в рамках основного розыгрыша, тоже смогут получить 1 тысячу баллов. Этот приз достанется тем горожанам, которые впервые принимают участие в онлайн-голосовании, а также жителям столицы, возраст которых превышает 60 лет. При этом получить гарантированный приз можно только однократно.

Стать участниками акции и получить призовые баллы смогут те москвичи, у которых есть полная или стандартная учетная запись на портале mos.ru. Узнать больше об акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва", условиях участия, порядке и сроках ее проведения можно на сайте.

Первый розыгрыш баллов в рамках программы "Миллион призов" уже завершился. В основном этапе приняли участие москвичи, проголосовавшие 6 сентября в формате онлайн или через специальный терминал на участке.

При этом в первый день голосования на выборах депутатов в МГД участниками акции стали свыше 1,5 миллиона москвичей.

Москвичам рассказали, какие призы можно получить по программе "Миллион призов"

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