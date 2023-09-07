Психолог предупредила о риске невроза у детей, посещающих множество секций

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У детей, которые посещают множество дополнительных занятий одновременно, может развиться невроз, предупредила психоаналитик Ирина Смолярчук. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт рекомендовала родителям не отдавать ребенка в секции в первые месяцы учебы. Как отметила специалист, детям нужно время, чтобы привыкнуть к режиму. Кроме того, всегда необходимо учитывать пожелания ребенка, подчеркнула она.

"Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребенок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты", – объяснила Смолярчук.

По ее словам, такие действия приведут к тому, что ребенок либо начнет протестовать, либо все закончится неврозом. Психолог также добавила, что принуждение со стороны родителей к учебе может способствовать возникновению вредных привычек у подростков, таких как курение или употребление наркотиков.

Ранее детский эндокринолог Злата Казаринова рассказала о кризисе первоклассника. По ее словам, речь идет о переходном периоде между детством и возрастом младшего школьника.

Врач объяснила, что признаком кризиса является настроение ребенка после учебы. Оно может быть капризным, плаксивым или раздражительным. Также следует обратить внимание на нарушение сна, потерю аппетита, тики, энурез и тревожность.



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