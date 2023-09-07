Российские компании назвали востребованные в сфере IТ нетехнические специальности

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Маркетологи, рекрутеры и дизайнеры оказались востребованными в сфере IТ нетехническими специалистами. Об этом пишет RT со ссылкой на данные опроса сервиса "Зарплата.ру".

В рамках социологического исследования 1 732 представителя российских IT-компаний рассказали, кто может стать работником данной отрасли без технического образования. В таких специалистах нуждаются 92% организаций IT-сферы. Так, чаще всего нанимают маркетологов (26%), IT-рекрутеров (15%) и UX-дизайнеров/аналитиков (14%).

Также оказались востребованы менеджеры проектов (11%), технические писатели (10%), менеджеры по связям с общественностью (9%), менеджеры по продукту (6%), специалисты по выстраиванию отношений с IT-индустрией (5%), переводчики (3%) и UX-писатели (1%).

Однако руководители компаний пожаловались, что некоторых специалистов сложно найти. 20% респондентов рассказали о проблемах с поиском UX-дизайнеров, 15% заявили, что трудно найти технических писателей. 14% отметили, что возникают проблемы с наймом IТ-рекрутеров, 12% – UX-писателей, 10% – менеджеров проектов.

Во многих организациях (84%), работающих в сфере IT, предусмотрены курсы повышения квалификации. Так, 41% компаний дает своим работникам возможность пройти образовательную программу в онлайн-школах. 27% имеют собственные программы обучения, а 16% сотрудничают с вузами.

Кроме того, оказалось, что большинство руководителей готово брать стажеров (66%).

Ранее стало известно, что граждане, работающие дизайнерами, юристами и системными администраторами, чаще всего называют себя ленивыми, а врачи, учителя, экономисты и маркетологи признаются в этом намного реже.

Аналитики отметили, что среди молодых людей в возрасте до 24 лет о лени говорил каждый восьмой (13%), о желании меньше работать говорил каждый четвертый опрошенный в возрасте от 45 лет (24%).



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