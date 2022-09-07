Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 7 сентября, в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 11–13 градусов, а в Подмосковье – 9–14 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что резкое похолодание связано в мощными арктическими циклонами, которые накрыли Россию, а северные ветры опоясали территорию от Северного полюса до Кавказа. По его словам, стоит ожидать обильных дождей, которые продлятся практически до выходных. Вместе с тем ожидается порывистый ветер. При этом бабье лето в столице прогнозируется с 20 по 25 сентября.