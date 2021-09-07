В ГД предложили дарить молодоженам сертификат на свадебное путешествие

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением предоставлять вступившим в брак гражданам в возрасте до 35 лет сертификаты на отдых на российских курортах. Об этом сообщает RT.
Парламентарий отметил, что власти в последние годы приняли множество эффективных мер для повышения общественного статуса института брака. Однако, по мнению Милонова, целесообразно принятие отдельных мер для стимулирования бракосочетания среди молодых россиян.
Как указал Милонов, значительное количество молодых людей откладывает свадьбу в связи с нестабильным материальным положением. В частности, многим потенциальным молодоженам не хватает средств на свадебное путешествие, которое является неотъемлемой частью современного бракосочетания.
"Одной из стимулирующих мер к вступлению в брак мог бы стать подарок для молодоженов от государства в виде сертификата на отдых на отечественных курортах или же (по выбору) компенсация стоимости транспортных расходов к месту свадебного путешествия", – говорится в обращении.
Депутат уверен, что реализация таких мер подтолкнет тысячи пар к заключению брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению и укреплению страны.
Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что найти хорошего мужчину можно среди прихожан во время богослужений в храмах и на занятиях по катехизации. Митрополит подчеркнул, что ему известно о многих случаях, когда люди познакомились в храме во время богослужения, уточнив, что браки между прихожанами очень часто бывают прочными и долговечными.
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